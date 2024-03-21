Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan açıklaması

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında yarın Puskas Arena’da Macaristan ile özel maçta mücadele edecek. Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yarın Macaristan ile oynanacak maçın milli takım adına iyi bir sınav olacağını dile getiren Montella, “Macaristan Teknik Direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç sene önce tatilde tanışma fırsatımız olmuştu. Arkadaşım olduğunu söyleyebilirim, görüşmeye de devam ediyoruz. Macaristan bizim için iyi bir test, rekabete gücü yüksek bir takım. Son 20 maçta sadece 3 mağlubiyet aldılar. Yarın gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Geldiğimizden bu yana şehri biraz turladık, şehir ve stat çok güzel. Rekabeti yüksek bir maç ile test geçireceğimiz için buraya pozitif enerjiyle geldik. Macar takımı taktiksel anlamda çok gelişmiş bir takım, uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Maç esnasında farklı taktiklere geçiyorlar. Geride 3'lü oynayan bir takım, hem defansif hem de ofansif anlamda böyle bir rakibe karşı test bizim için önemli" dedi.

Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan hakkında

İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın, Ümit Milli Futbol Takımı’na gönderilmesi hakkında da, "Değişikliklerle alakalı şunu söyleyebilirim, fazladan değişiklik yapmadım. Geçen seferki kadroya göre fazladan futbolcu çağırdık, yakından takip edebilmek için. Onları Ümit Milli Takım’a gönderme kararı onlar adına olumlu karşılanması gerek. Çünkü orada daha fazla oynamalarını istedim. Burada az oynayacaklarına orada daha fazla oynasınlar diye böyle bir tercihte bulundum. Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım da bizim takımımız, başkasının değil. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Çocukları çağırdığımızda çok mutlulardı. Tarihte ilk kez EURO elemelerini 1. sırada tamamladıysak bu çocukların sayesinde oldu bu. Sadece şunu söylemek istiyorum, genç futbolcularımızı çok fazla strese sokmadığımız bir ortam hazırlamalıyız. Onlar bizim futbolcularımız. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum, içleri rahat olsun. Kararları kendim veriyorum." diye konuştu.

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Milli futbolcuların fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya Montella, "Milli takımdaki iki-üç gün oyuncuların fiziksel durumunu anlamak için yeterli olmayabilir ama kulüplerinde oynadıkları tüm maçları seyrediyoruz. Kulüplerinden verileri de alıyoruz. En iyi şekilde kararı vermek için takipteyiz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz" cevabını verdi.