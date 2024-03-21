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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan açıklaması - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan açıklaması

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi oynayacakları Macaristan maçının kendileri adına iyi bir test olacağını söylerken Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan kararına da değindi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:31
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        Semih ve Ahmetcan açıklaması
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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında yarın Puskas Arena’da Macaristan ile özel maçta mücadele edecek. Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        “Macaristan bizim için iyi bir test”

        Yarın Macaristan ile oynanacak maçın milli takım adına iyi bir sınav olacağını dile getiren Montella, “Macaristan Teknik Direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç sene önce tatilde tanışma fırsatımız olmuştu. Arkadaşım olduğunu söyleyebilirim, görüşmeye de devam ediyoruz. Macaristan bizim için iyi bir test, rekabete gücü yüksek bir takım. Son 20 maçta sadece 3 mağlubiyet aldılar. Yarın gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Geldiğimizden bu yana şehri biraz turladık, şehir ve stat çok güzel. Rekabeti yüksek bir maç ile test geçireceğimiz için buraya pozitif enerjiyle geldik. Macar takımı taktiksel anlamda çok gelişmiş bir takım, uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Maç esnasında farklı taktiklere geçiyorlar. Geride 3'lü oynayan bir takım, hem defansif hem de ofansif anlamda böyle bir rakibe karşı test bizim için önemli" dedi.

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        Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan hakkında

        İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın, Ümit Milli Futbol Takımı’na gönderilmesi hakkında da, "Değişikliklerle alakalı şunu söyleyebilirim, fazladan değişiklik yapmadım. Geçen seferki kadroya göre fazladan futbolcu çağırdık, yakından takip edebilmek için. Onları Ümit Milli Takım’a gönderme kararı onlar adına olumlu karşılanması gerek. Çünkü orada daha fazla oynamalarını istedim. Burada az oynayacaklarına orada daha fazla oynasınlar diye böyle bir tercihte bulundum. Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım da bizim takımımız, başkasının değil. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Çocukları çağırdığımızda çok mutlulardı. Tarihte ilk kez EURO elemelerini 1. sırada tamamladıysak bu çocukların sayesinde oldu bu. Sadece şunu söylemek istiyorum, genç futbolcularımızı çok fazla strese sokmadığımız bir ortam hazırlamalıyız. Onlar bizim futbolcularımız. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum, içleri rahat olsun. Kararları kendim veriyorum." diye konuştu.

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        Milli futbolcuların fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya Montella, "Milli takımdaki iki-üç gün oyuncuların fiziksel durumunu anlamak için yeterli olmayabilir ama kulüplerinde oynadıkları tüm maçları seyrediyoruz. Kulüplerinden verileri de alıyoruz. En iyi şekilde kararı vermek için takipteyiz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz" cevabını verdi.

        "Her akşam yatağa gittiğimde hayallerle gidiyorum"

        "Her akşam yatağa gittiğimde hayallerle gidiyorum” diyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

        “Her sabah da hayallerle kalkıyorum ama uyandığımda rüyalarımı hatırlamıyorum bu nedenle bu hissiyatı tekrar tekrar yaşıyorum. İtalya son şampiyon. Polonya da muhtemelen katılacak olan rakiplerden biri, Macaristan şampiyonada, Avusturya da çok önemli bir takım. Tüm bu maçlar hazırlık maçı gibi gözükse de rekabeti çok yüksek maçlar, bizi de geliştirecek maçlar. Hazirandan bu yana çok az maç oynadık. Takımı geliştirmek amaçlı ve benim neler yapabileceğimizi daha iyi anlamam için bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçları seçtiğimi söyleyebilirim. Zorluk derecesi yüksek maçları tercih ettim, belki sonuç olarak bir yere varamayız ama zor maçlarda kendinizi geliştirdiğinizde ondan sonra istediğiniz her şeyi daha iyi uygulayabilirsiniz."

        “Enes çok fazla önem verdiğimiz futbolculardan bir tanesi”

        Uzun süreli sakatlıktan dönen Enes Ünal’ın fiziksel durumunu da değerlendiren Montella, "Milli takımda çok kısa süre beraberiz ama geçmişte çok iyi işler yapan bir futbolcumuz. Çok istekli ve arzulu. Tekrar eskisi gibi olmaya çalışan ve takım için önemli parça olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki ufak şanssızlıklar yaşamış olabilir, sakatlıkla alakalı ama onu da burada deneyebilmek, görmek, hissetmek benim için en büyük hedefti. Enes çok fazla önem verdiğimiz futbolculardan bir tanesi” açıklamasını yaptı.

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