Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.644,50 %-0,71
        DOLAR 41,8063 %-0,03
        EURO 48,4821 %-0,27
        GRAM ALTIN 5.483,72 %1,47
        FAİZ 40,15 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 69,47 %3,00
        BITCOIN 114.306,00 %-0,62
        GBP/TRY 55,8069 %-0,16
        EUR/USD 1,1588 %-0,27
        BRENT 63,66 %1,47
        ÇEYREK ALTIN 8.965,87 %1,46
        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı - Emlak Haberleri

        Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı

        Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona yaklaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.10.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satılan gayrimenkul sayısı 2,3 milyona yaklaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

        Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

        Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.

        REKLAM

        Ocak-eylül döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 11,4 artarak 2 milyon 290 bin 485'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül verisine çok yakın gerçekleşti. Bu döneme ilişkin rekor 2022 yılında 2 milyon 295 bin 393 adetle kırılmıştı.

        Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirinde yüzde 77,5'lik artış

        Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 10,7 milyona yaklaştı.

        Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 77,5 artışla 105 milyar 569 milyon 443 bin liraya ulaştı.

        Ocak-eylül dönemi rakamları

        Ülke genelinde 2020-2025 yılları ocak-eylül dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

        Yıllar (ocak-eylül) Satılan gayrimenkul adedi
        2025 2.290.485
        2024 2.055.408
        2023 2.172.089
        2022 2.295.393
        2021 1.988.022
        2020 2.048.291
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Habertürk Anasayfa