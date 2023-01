Türkiye'de özel yetenekli çocuk olmak!

Fakat her özel yetenekli ya da üstün zekalı çocuk, aynı belirtileri göstermediğinden fark edilemiyor ve ne yazık ki potansiyelini ortaya koyamadıkları için topluma kazandırılamıyor. Bunun yanında sosyal hayatlarında dışlanıyorlar, arkadaş edinmekte zorluk yaşıyorlar. Çevresel beklentiler nedeniyle baskılanıp stres altına giriyorlar.

İlkinde, her iki farklılık durumu, yani üstün zekaları da sorun yaşadıkları alan da (öğrenme güçlüğü, DEHB) fark edilmiyor. Bu çocukların ne üstün zekaları ne de okuma-yazma gibi süreçlerde yaşadıkları sorunlar anlaşılmıyor. Normal bir çocuk gibi akademik ve sosyal hayatlarına devam ediyorlar.

Her üstün zekalı çocuk öğrenme güçlüğü yaşamıyor ancak ‘iki kere farklı çocuklar’ dediğimiz çocuklar bulunuyor. Bu çocuklar bir yandan üstün zeka tanısına sahip. Diğer yandan ise öğrenme güçlüğü, DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), otizm spektrum bozukluğu, fiziksel engel gibi sorunlar yaşayabiliyorlar.

Şu an halihazırda görev yapan ve üstün zekalı çocukların eğitimine ilgi duyan öğretmenlerin katılabileceği hizmet içi eğitimlerin ya da sertifika programlarının yaygınlaştırılması, bu çocukların eğitiminin sağlıklı bir şekilde ele alınabilmesi için çok önemli. Okullarda tanılanmış öğrenciler için destek eğitim odalarının açılması öngörülüyor ama orada eğitim verebilecek öğretmenlerin hem sayıca yeterli olmadığı hem de yeterli donanıma sahip olmadıkları gözleniyor.

Şu anda bu alanda okuyan öğretmen adaylarından her özel eğitim alt alanına hakim olmaları bekleniyor. Ayrıca daha çok ilgi duydukları alanlarda dersler seçmelerine imkan sunuluyor. Ancak pratikte pek çok öğretmen adayının zihin engelliler eğitimi alanını tercih ettiğini ve üstün zekalıların eğitimine yönelik alabilecekleri seçmeli derslerin de çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla var olan koşullarda Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun olacak öğretmen adaylarının üstün zekalı çocuklara öğretmenlik yapma konusunda yeterli donanımla mezun olamayacakları düşünülüyor.

"AİLELER EN ÇOK YETERSİZLİK VE ÇARESİZLİK HİSSEDİYOR"

Aileler hangi sorunlarla başa çıkıyor?

Bu, apayrı bir haber konusu olabilir. Aileler en çok yetersizlik ve bazen de çaresizlik hissediyor. Bazen uygun okul bulamamaktan, bazen uygun öğretmen bulamamaktan yakınıyorlar. Ayrıca özel eğitim kapsamına giren bu çocuklar için ayrılan herhangi bir ödenek de yok maalesef. Oysa onlar da özel eğitime dahil olan tüm grupların yaşadıkları zorlukları yaşıyorlar.

Ailelerin çocukları için yapmaları gereken en önemli şey, her şeyden önce çocuklarını olduğu gibi kabul etmek ve objektif bir şekilde onlara yaklaşabilmek. Bazı ebeveynlerin bu tanıyı aldıktan sonra çocuklarına çok yüklendiklerini ya da beklentilerini çok yükselttiklerini görüyoruz. Bu da çocukta kaygıya neden olabiliyor. Her çocuğun kuvvetli ve zayıf yönleri var. Üstün zekalı çocukların da elbette yapamadıkları ya da yapmakta zorlandıkları alanlar olabilir ancak bu çoğu zaman ebeveynlerin gözünden kaçabiliyor maalesef. Unutmamak gerekir ki koşulsuz sevgi her zaman için en önemlisi…

Üstün çocuklar yaşıtlarından çok önce üniversitelerin kapılarını çalabiliyor. Türkiye'de veya dünyada bu durumun örnekleri var mı?

Ne yazık ki ülkemizde örnekleri yok. Hatta çok ileri düzeyde olan çocuklar için üniversiteden o alanda uzmanlaşmış bir mentor bulmak bile çok zor. Oysa yakın geçmişte Belçika’da yaşayan bir öğrencinin 9 yaşında üniversiteye başladığı 12 yaşında da doktora yapacağı dünya medyasında yankı bulmuştu. Ne yazık ki ülkemizdeki yasal düzenlemeler an itibariyle buna olanak tanımıyor.

Öte yandan erken yaşta daha büyük sınıflardan ders almak ya da üniversiteye gidebilmek elbette sosyal duygusal açıdan doğru yönetilmezse sorunlara yol açabilir. Burada bulunulan ortamdaki öğretmenlerin bakış açıları çok önemli. Gerekirse bu süreçte psikolojik danışmanlık ve rehberlik de yapılabilir.

"DÜNYADA HIZLARINA UYGUN ŞEKİLDE EĞİTİM ALIYORLAR"

Dünyada üstün zekalı çocuklarla ilgili durum nasıl?

Pek çok ülkede bu durumdaki çocuklar, özelliklerinden ötürü dışlanmadan geleceğe hazırlanıyorlar ki bu, duygusal gelişimleri için çok ama çok önemli. Öte yandan hak ettikleri eğitimi alabildikleri için zaman kaybına uğramıyorlar. Kendi hızlarına uygun ve en önemlisi de bu çocukların özelliklerini bilen öğretmenlerden eğitim alıyorlar.

Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Hanımzer Aslan

"DESTEKLENMEYEN ÖZEL YETENEK KÖRELİYOR"

Özel yetenekli olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

Elbette avantaj ama bu süreçte eğitim ve öğretim süreci devreye giriyor. Eğer bu çocuklar için özel programlar bağlamında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmezse, bu durum dezavantaja dönüşebilir. Neden derseniz özel yetenekli çocukların kişilik itibariyle yoğun duygular yaşayan kişiler olduğunu görüyoruz. Plansız bir eğitim süreci bu çocukların sınıf içinde kaybolmasına ve topluma kazandırılamamasına kadar gidebiliyor. Ya da desteklenmeyen özel yeteneklilik köreliyor.

Yine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir kılavuza göre özel yetenekli bireylere kendilerini gerçekleştirme ve yeteneklerini geliştirme imkânı verilmediğinde, bu kişiler potansiyel enerjilerini gayrimeşru ve illegal zeminlerde tüketme riski taşıyor. Kendilerine uygun eğitim programları düzenlenmediği takdirde çabuk sıkılma, kolay öğrenmenin verdiği rehavete kapılma ve bir müddet sonra başarısızlığa düşme tehlikeleriyle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.