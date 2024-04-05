İsviçre "göçü sınırlandırmak" için harekete geçiyor

İsviçre'de iktidardaki aşırı sağcı Halk Partisi (SVP), göçün azaltılması için referanduma gitme hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından konuya ilişkin planını Bern'deki Federal Başkanlığa sundu.

SVP, 2050'den önce nüfusun 10 milyona ulaşmasını engellemek için göçün sınırlandırılması planını 114 bin 600 imza ile Federal Başkanlığa teslim etti. Ayrıca anayasaya "sürdürülebilir nüfus gelişimi" konulu yeni bir maddenin eklenmesi talep ediliyor.

"2050 YILINA KADAR NUFÜSUN 10 MİLYONU GEÇMEMESİ GEREKİYOR"

Görsel: AP

Göçün sınırlandırılması planına göre, daimi ikamet edenlerin nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyonu geçmemesi gerekiyor. Planının ilerleyen aşamalarında ise hükümetin doğum oranına sınır koyması isteniyor. Örneğin; geçici olarak kabul edilen kişiler artık kalıcı oturma izni alamayacak, aile birleşimi de kısıtlanacak.

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SVP planını sunmasının ardından yaptığı açıklamada, bu girişime verilen yüksek düzeydeki destek, "nüfusun acilen İsviçre'ye sürdürülebilir ve kontrol edilen göç talep ettiğini gösteriyor." denildi. SVP'nin yeni seçilen başkanı Marcel Dettle, "Bugün çok fazla yabancı geliyor ve onlar doğru kişiler değil. Ülkemize ve nüfusumuza fayda sağlayacak kontrollü göç istiyoruz"

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de vatandaşlar, 18 ay içinde 100 bin geçerli imza toplayarak referanduma gidilmesini sağlayabilir.

İsviçre'de 2018 yılı sonunda 8,54 milyon olan ülke nüfusu 2022 yılı sonunda 8,82 milyona yükseldi. Nüfusun dörtte birini ise yabancılar oluşturuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, İsviçre'de daimi ikamet eden nüfus 2023'te arttı. 31 Aralık'ta bu sayı 8 milyon 960 bin 800'ün üzerine çıktı. Özellikle Ukrayna'da gelen göçmenlerle nüfus keskin bir şekilde arttı. 2022'de görülen doğum oranlarında düşüş 2023'te de devam etti.