Türkiye'de yangın! Yangınlarda son durum!

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Aydın'ın Söke, Hatay'ın Arsuz, Edirne'nin Keşan, Balıkesir'in Altıeylül, İzmir'in Konak ve Sakarya'nın Arifiye ilçelerinde yangın çıktı.

AYDIN Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangında bir gün geride kaldı. Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı. REKLAM

HATAY Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Avcılarsuyu ve Haymaseki mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 helikopter, 2 söndürme uçağı ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

EDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık ile 10 dekar tarım arazisinde hasar oluştu. Sazlıdere köyü sahilindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Şefliği ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, helikopter de alevlere müdahale etti. REKLAM Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dekar orman ve 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

BALIKESİR Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. REKLAM İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi. Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti. Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu. Yenişehir semtindeki Gıda Çarşısı 1243 Sokak'ta bir plastik ambalaj dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra başka bir iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar oluştu.