Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?

DSÖ Afrika Bölgesi'nin yaptığı paylaşımda Afrika'da mpox vakalarında önemli bir artış yaşandığı belirtildi. İçerikte "mpox olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi izole edin ve derhal bir sağlık çalışanıyla iletişime geçin" denildi.

Paylaşımda çiçek hastalığına benzeyen mpox virüsü hastalığının yaygın semptomları şöyle sıralandı: Döküntü, ateş, boğaz, baş, kas ve sırt ağrıları, düşük enerji, şişmiş lenf düğümleri.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya paylaşımında acil durum komitesinin, salgının "uluslararası düzeyde endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" oluşturup oluşturmadığı konusunda tavsiyede bulunmak üzere yakında toplanacağını duyurdu.

Yabancı bir haber ajansına konuşan CDC'nin Genel Müdürü Jean Kaseya'nın "Afrika'da bildirilen vakaların geçen yıl yüzde 79, bu yıl ise (2023-2024 aralığı) yüzde 160 arttığını" ifade ettiği görülüyor. Haberde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl şimdiye dek 503 ölüm dahil 13 binden fazla mpox görüldüğü, başından bu yana toplam vaka sayısının yaklaşık 27 bin olduğu yer aldı. Kongo sınırlarına ulaşan salgının yayılma hızı endişe verici bulunuyor.

TÜRKİYE'DE MPOX VAKASI VAR MI?

Türkiye'de geçmişte mpox virüsü hastalığı tespit edilmiş, hastalar izole edilmiş ve iyileştirilmişti.

Resmi kaynaklar, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek bu yıl Türkiye'de herhangi bir mpox vakası tespit edilmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi: "DSÖ, Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirmiştir. Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir."