Türkiye'de liposuction sonrası ölüm iddiası

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Türkiye'ye liposuction yaptırmak için gelen 38 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Abimbola Ajoke Bamgbose, tedavi sonrası ağustos ayında hayatını kaybettiği iddia edildi. Sky News'ta yer alan habere göre, üç çocuk annesi Abimbola Ajoke Bamgbose'un liposuction komplikasyonlarından sonra peritonit (karın zarının iltihaplanması neticesinde oluşan bir hastalık) ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

1 MİLYON STERLİNLİK DAVA

Eşini kaybeden Moyosore Olowo, Bamgbose'nin liposuction yaptırdığı yer Mono Cosmetic Surgery ve ameliyatı gerçekleştiren cerrah Dr. Hakan Aydoğan'a tıbbi ihmal iddiasıyla 1 milyon sterlinlik dava açtı.

Abimbola Ajoke Bamgbose, Birleşik Krallık'ta çok pahalı olduğu gerekçesiyle ameliyatını yurtdışında yaptırmaya karar verdi. Bamgbose'nin İzmir'de havaalanı transferleri ve konaklama da sağlayan Mono Cosmetic Surgery'den 5 bin sterlinlik bir paket aldığı iddia edildi.

"ÖLÜMÜNÜ WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

Olowo, tedaviden sonra karısının şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladığını ve dört gün sonra hastanede başka bir uzman tarafından görüldüğünü iddia etti. Daha sonra Türkiye'ye uçtuğunu ve hastanedeki personelin kendisine ilk prosedürdeki bir hatanın komplikasyonlara yol açtığını iddia ettiğini söyledi. Olowo, ailesine bakmak için eve döndükten sonra cerrahtan karısının hayatını kaybettiğini söyleyen bir WhatsApp araması aldığını ileri sürdü.

"AİLENİN BEL KEMİĞİYDİ"

Eşinin ölümü üzerine açıklama yapan Moyosore Olowo, "O ailenin bel kemiğiydi. Karım mükemmel bir anneydi. Oğlumun özel ihtiyaçları var ve onun üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardı. Şimdi çocuklarla ilgilenirken yalnız kaldım ve bu gerçekten çok acı verici" dedi.

"TÜRKİYE'DE İNANILMAZ CERRAHLAR VAR"

Olowo'nun Türk avukatı Burcu Holmgren, şunları söyledi: "Türkiye'de ameliyat için rezervasyon yaptırmak isteyen herkesi bir acente firması kullanmamaları, cerrahlarıyla doğrudan konuşmaları ve uçuşlar, otel, ameliyat gibi paket anlaşması için asla ödeme yapmamaları konusunda uyarıyorum. Türkiye'de inanılmaz cerrahlar var ve ameliyatla çok meşguller, hastaları kliniklerine götürmek için ajanslarla anlaşma yapmazlar. Lütfen araştırmanızı yapın ve dikkatli olun" dedi.