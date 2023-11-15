KIZIL CİN HAVA OLAYI NEDEN OLUR?

Red Sprite'lar, genellikle çok kısa bir süre için (milisaniyeler içinde) meydana gelen parlak ve karmaşık bir şekil alabilirler. Tipik olarak yıldırım deşarjlarının zirvesinde, atmosferin üst katmanlarındaki nadir fırtına bulutlarıyla ilişkilidirler.

Kızıl cin ilk olarak 1980 yılında gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı. Sonraları yüksek hızlı kameraların ve uçaklarla yapılan gözlemlerin ilerlemesi ile bilim insanları bu fenomeni daha iyi araştırabilir hale geldi.

Doğal bir fenomen olan Kızıl Cinler, kısa süreli ve yüksek irtifada olmaları nedeniyle zor gözlemlenilir. Hava koşulları, gökyüzünün açık olması ve karanlık bir arka plan gibi etkenler bir kızıl cini gözlemleme şansını artırabiliyor.