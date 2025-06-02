Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı | Sağlık Haberleri

        Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

        Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin fenilketonüri (FKÜ) taşıyıcısı olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:40 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, beyin dokusunda hasara yol açan kalıtsal bir hastalık olan fenilketonürinin sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

        Yaklaşık 6 bin 200 canlı doğumda bir bebek fenilketonüri hastası olarak dünyaya geliyor ve Türkiye'de yaklaşık her 25 kişiden birinin taşıyıcı olduğu ifade ediliyor.

        Türkiye'de ilk olarak 1987'de başlatılan fenilketonürine ilişkin taramalar, 2006'da oluşturulan Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında tüm illerde sürdürülüyor.

        TARAMA TESTLERİYLE ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLEBİLİYOR

        Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında ücretsiz sunulan, hızlı ve kolay tarama testi sayesinde bebekten alınan birkaç damla topuk kanıyla hastalık erken dönemde tespit edilebiliyor.

        REKLAM

        Tarama testleri sonucunda hastalık şüphesi bulunan bebekler, çocuk metabolizma hastalıkları uzmanının olduğu kliniklere yönlendiriliyor. Kesin tanı, bu kliniklerde yapılan ileri tetkikler sonucunda konuluyor. Tarama testi sonucu, aile hekiminden veya annenin e-Nabız hesabından öğrenilebiliyor. Hastalık şüphesi veya tekrar numune alınması gereken durumlarda sağlık personelince aileye en kısa sürede ulaşılarak bilgi veriliyor.

        TEDAVİ EDİLMEMİŞ ÇOCUKLARDA OTİZME SEBEP OLABİLİYOR

        FKÜ'de belirtiler genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç haftada başlıyor ancak hastalık erken tanı konulamadığı ve tedavi edilmediğinde zamanla belirgin hale geliyor.

        Tedavi edilmeyen çocuklarda konuşma gecikmesi, oturma ve yürümede gecikme, hiperaktivite, otizm, saldırgan davranışlar ve kasılmalar görülebiliyor. Bebeğin ten rengi, saçları ve gözleri normalden daha açık olabiliyor.

        ULUSAL YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI KAPSAMINDA ALTI HASTALIK TARANIYOR

        Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında "Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Biyotinidaz Eksikliği, Kistik Fibrozis, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Spinal Musküler Atrofi" olmak üzere altı hastalık taranıyor.

        Tarama paneline eklenebilecek hastalıklar konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Habertürk Anasayfa