Türkiye'nin büyükşehir belediyesi statüsünde olan illeri, koronavirüs tedbirleri sürecinde en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. 81 ilden oluşan Türkiye'de 30 il büyükşehir belediyesi statüsündedir.

Peki nüfusu 750 bin ve üzeri olduğu için büyükşehir statüsü kazanan iller hangileri? İşte yanıtı...

TÜRKİYE'NİN 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020

- Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

- Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

- Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

- Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

- Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

- Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

- Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

- Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

- Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

- Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

- Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

- Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

- İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

- İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

- Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

- Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

- Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

- Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

- Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

- Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

- Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

- Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

- Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

- Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

- Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

- Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

- Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

- Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

- Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

- Van - Van Büyükşehir Belediyesi