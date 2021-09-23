Şikayetler 2 haftada yüzde 210 arttı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevrimiçi dizi ve film izleme oranları her geçen daha da fazlalaşıyor ve izleyicilerin bu platformlara ilgisi artıyor. İçeriklerin zenginliği, reklamsız izleme imkanı görüntü kalitesi gibi birçok özelliğe sahip olan bu platformlara artan taleple tüketicilerin şikayetleri de aynı hızla yükseliş gösteriyor.
Dizi ve film yayınlarının yanı sıra farklı konseptlerde de yayın yapılması belli sorunları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda online şikayet platformu Şikayetvar, tüketicilerin çevrimiçi yayın platformlarıyla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.
Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın ilk 8 ayıyla 2021’in aynı dönemi karşılaştırıldığında dijital yayın platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 61 artış gösterdi, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 336 olan şikayet sayısı, bu yıl 27 bin 880 oldu.
SON 2 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI
Bu kategoriyle ilgili haftalık değişim trendi incelendiğindeyse 1250 olan şikayet sayısı bir haftada yüzde 63 artarak 2 bin 39’a çıktı. Eylül ayının ilk 20 gününde dijital yayın platformlarında son iki yılın en yüksek şikayet sayısı gözlemlendi ve 3 bin 728 kişi bu alanda sorunlarını iletti.
Haftalık değişim trendi incelendiğinde ağustos ayının son haftasıyla eylül ayının üçüncü hafta karşılaştırıldığında bu kategoriyle ilgili şikayetlerin yüzde 210 arttığı gözlemleniyor.
EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?
Dijital yayın platformlarıyla en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:
“Kanalların donması, canlı yayın kesintileri. Üyelik iptalinde zorluk çıkarmaları ve ücret talep etmeleri. Kanalların eksikliği, vaad edilen hizmetin verilmemesi. İçeriklerdeki sansür ve dublaj sorunları. Hesap güvenliğinin zayıf olması ve karttan izinsiz para çekmeleri. Teknik servisin randevu tarihinde kuruluma gelmemesi. Yazılım ve güncelleme sıkıntılarından dolayı hizmet sunulmaması. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı olmaması.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!