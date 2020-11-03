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Türkiye'de bilgisayar fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 81'i buldu

Covid-19, EBA, Zoom, Teams, evden çalışma, dolar kuru… derken, bilgisayar fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 81’e ulaştı. TÜİK verilerine göre geçen yılın ekim ayında 4 bin 200 TL seviyesinde olan ortalama bilgisayar fiyatı, bu yılın ekim ayında 7 bin 600 TL’ye dayandı. İşte ay ay Türkiye'de bilgisayar fiyatları... Necdet Çalışkan'ın haberi.

03.11.2020 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'de bilgisayar fiyatları bir yılda yüzde 81 arttı - Haberler
Yüzde 80’i de geçti!
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Necdet Çalışkan

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2.13, yıllık enflasyonun yüzde 11.89 olarak açıklandığı ekim ayında, teknoloji pazarında aylık fiyat artışları yüzde 7’yi, yıllık fiyat artışları ise yüzde 80’leri aştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Covid-19 salgını ile artan evden çalışma ve uzaktan eğitimin bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünleri üzerinde yarattığı fiyat baskısı ekim ayında etkisini artırarak sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2020 itibariyle Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 80.7 yükseldi. Bu artış oranı Eylül 2020’de yüzde 74.3 olmuştu.

SON BİR YILDA BİLGİSAYAR FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

AyFiyat (TL)
Ekim 20194203
Kasım 20194247
Aralık 20194280
Ocak 20205998
Şubat 20206040
Mart 20206218
Nisan 20206598
Mayıs 20206795
Haziran 20206819
Temmuz 20206838
Ağustos 20207002
Eylül 20207187
Ekim 20207596

TÜİK veritabanında yer alan madde fiyatları istatistiklerine göre 2019 yılının Ekim ayında ortalama 4 bin 203 TL olan bilgisayar fiyatları, 2020’nin Ekim ayı itibariyle 7 bin 596 TL’ye çıktı.

Böylece bilgisayar fiyatlarındaki yıllık ortalama artış, uzaktan eğitim için oluşturulan EBA platformu ve Zoom ile Teams gibi uygulamalara artan talebin yanısıra, salgın ile yaşanan üretim ve nakliye sıkıntıları ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 3 bin 393 TL’yi buldu.

AYLIK ARTIŞTA 'TABLET' İLK SIRADA

Ekim 2019Eylül 2020Ekim 2020Aylık DeğişimYıllık Değişim
Telefon2237378538090.6%70.3%
Bilgisayar4203718775965.7%80.7%
Tablet1075142615357.6%42.8%
Oyun Konsolu3036390539982.4%31.7%
Televizyon2426328434344.6%41.5%

Koronavirüs salgını ile birlikte teknoloji ürünlerine artan talebin ürün fiyatlarında yarattığı baskı, bilgisayar ile de sınırlı kalmadı.

Ekim ayı itibariyle son bir yılda ortalama telefon fiyatları yüzde 70, tablet bilgisayar fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 41 ve oyun konsolu fiyatları ise yüzde 32 yükseldi.

Ekim ayında aylık bazda fiyatı en çok artan teknoloji ürünü ise yüzde 7.6’lık yükseliş ile tablet oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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