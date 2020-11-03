Yüzde 80’i de geçti!

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2.13, yıllık enflasyonun yüzde 11.89 olarak açıklandığı ekim ayında, teknoloji pazarında aylık fiyat artışları yüzde 7’yi, yıllık fiyat artışları ise yüzde 80’leri aştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Covid-19 salgını ile artan evden çalışma ve uzaktan eğitimin bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünleri üzerinde yarattığı fiyat baskısı ekim ayında etkisini artırarak sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2020 itibariyle Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 80.7 yükseldi. Bu artış oranı Eylül 2020’de yüzde 74.3 olmuştu.

SON BİR YILDA BİLGİSAYAR FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

Ay Fiyat (TL) Ekim 2019 4203 Kasım 2019 4247 Aralık 2019 4280 Ocak 2020 5998 Şubat 2020 6040 Mart 2020 6218 Nisan 2020 6598 Mayıs 2020 6795 Haziran 2020 6819 Temmuz 2020 6838 Ağustos 2020 7002 Eylül 2020 7187 Ekim 2020 7596

TÜİK veritabanında yer alan madde fiyatları istatistiklerine göre 2019 yılının Ekim ayında ortalama 4 bin 203 TL olan bilgisayar fiyatları, 2020’nin Ekim ayı itibariyle 7 bin 596 TL’ye çıktı.

Böylece bilgisayar fiyatlarındaki yıllık ortalama artış, uzaktan eğitim için oluşturulan EBA platformu ve Zoom ile Teams gibi uygulamalara artan talebin yanısıra, salgın ile yaşanan üretim ve nakliye sıkıntıları ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 3 bin 393 TL’yi buldu.

AYLIK ARTIŞTA 'TABLET' İLK SIRADA

Ekim 2019 Eylül 2020 Ekim 2020 Aylık Değişim Yıllık Değişim Telefon 2237 3785 3809 0.6% 70.3% Bilgisayar 4203 7187 7596 5.7% 80.7% Tablet 1075 1426 1535 7.6% 42.8% Oyun Konsolu 3036 3905 3998 2.4% 31.7% Televizyon 2426 3284 3434 4.6% 41.5%

Koronavirüs salgını ile birlikte teknoloji ürünlerine artan talebin ürün fiyatlarında yarattığı baskı, bilgisayar ile de sınırlı kalmadı.

Ekim ayı itibariyle son bir yılda ortalama telefon fiyatları yüzde 70, tablet bilgisayar fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 41 ve oyun konsolu fiyatları ise yüzde 32 yükseldi.

Ekim ayında aylık bazda fiyatı en çok artan teknoloji ürünü ise yüzde 7.6’lık yükseliş ile tablet oldu.