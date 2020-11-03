Yüzde 80’i de geçti!

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2.13, yıllık enflasyonun yüzde 11.89 olarak açıklandığı ekim ayında, teknoloji pazarında aylık fiyat artışları yüzde 7’yi, yıllık fiyat artışları ise yüzde 80’leri aştı.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Covid-19 salgını ile artan evden çalışma ve uzaktan eğitimin bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünleri üzerinde yarattığı fiyat baskısı ekim ayında etkisini artırarak sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2020 itibariyle Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 80.7 yükseldi. Bu artış oranı Eylül 2020’de yüzde 74.3 olmuştu.
SON BİR YILDA BİLGİSAYAR FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?
|Ay
|Fiyat (TL)
|Ekim 2019
|4203
|Kasım 2019
|4247
|Aralık 2019
|4280
|Ocak 2020
|5998
|Şubat 2020
|6040
|Mart 2020
|6218
|Nisan 2020
|6598
|Mayıs 2020
|6795
|Haziran 2020
|6819
|Temmuz 2020
|6838
|Ağustos 2020
|7002
|Eylül 2020
|7187
|Ekim 2020
|7596
TÜİK veritabanında yer alan madde fiyatları istatistiklerine göre 2019 yılının Ekim ayında ortalama 4 bin 203 TL olan bilgisayar fiyatları, 2020’nin Ekim ayı itibariyle 7 bin 596 TL’ye çıktı.
Böylece bilgisayar fiyatlarındaki yıllık ortalama artış, uzaktan eğitim için oluşturulan EBA platformu ve Zoom ile Teams gibi uygulamalara artan talebin yanısıra, salgın ile yaşanan üretim ve nakliye sıkıntıları ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 3 bin 393 TL’yi buldu.
AYLIK ARTIŞTA 'TABLET' İLK SIRADA
|Ekim 2019
|Eylül 2020
|Ekim 2020
|Aylık Değişim
|Yıllık Değişim
|Telefon
|2237
|3785
|3809
|0.6%
|70.3%
|Bilgisayar
|4203
|7187
|7596
|5.7%
|80.7%
|Tablet
|1075
|1426
|1535
|7.6%
|42.8%
|Oyun Konsolu
|3036
|3905
|3998
|2.4%
|31.7%
|Televizyon
|2426
|3284
|3434
|4.6%
|41.5%
Koronavirüs salgını ile birlikte teknoloji ürünlerine artan talebin ürün fiyatlarında yarattığı baskı, bilgisayar ile de sınırlı kalmadı.
Ekim ayı itibariyle son bir yılda ortalama telefon fiyatları yüzde 70, tablet bilgisayar fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 41 ve oyun konsolu fiyatları ise yüzde 32 yükseldi.
Ekim ayında aylık bazda fiyatı en çok artan teknoloji ürünü ise yüzde 7.6’lık yükseliş ile tablet oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!