27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin 296 ölüm engelleniyor. Yeni aşıların takvime eklenmesiyle yılda ortalama bin çocuğun daha hayatı kurtarılabilir." dedi.
AA'nın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından, bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Aşı Sempozyumu, bir otelde gerçekleştirildi.
Sempozyumda aşının önemi, aşılamada son yıllardaki gelişmeler, aşı uygulamaları, uygulama değişiklikleri, yeni aşılar, yetişkin aşılaması ve aşı kararsızlığı gibi sorunlar ele alındı.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının bilimdeki en önemli buluşlar arasında yer aldığını belirterek aşı ile birçok hastalığın önlenebildiğini vurguladı.
Aşılama ile sadece birey sağlığı değil, toplum sağlığının da korunduğunu dile getiren Ceyhan, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019 yılında toplumu bekleyen en büyük 10 tehlikenin başında aşı kararsızlığı geliyor." dedi.
"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA HİÇBİR AŞIDA CİVA YOK"
Türkiye'de şu anda 13 hastalığa karşı aşılama programı yürütüldüğünü ifade eden Ceyhan, aşı karşıtlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Türkiye'de aşılanmama oranları yüzde 5'e çıkarsa salgınlar başlar. Aşılama sayesinde her yıl 14 bin 296 ölüm engelleniyor. Yeni aşıların takvime eklenmesiyle yılda ortalama bin çocuğun daha hayatı kurtarılabilir." açıklamasında bulundu.
Aşı karşıtlığının toplum sağlığını riske attığının altını çizen Ceyhan, "Ülkemizde aşı reddi katlanarak artan bir sayıya ulaşarak 40 bini geçti. Bunun önlenebilmesi için bu konuda çalışmaların artırılması lazım. Yanlış şeyler gerekçe olarak sunuluyor. Bunlardan biri civa tartışması. Türkiye'de şu anda hiçbir aşıda civa yok. Aynısı alüminyum iddiaları için de geçerli." dedi.
"HER YIL AŞILAMA SAYESİNDE 2 MİLYONDAN FAZLA ÖLÜM ENGELLENİYOR"
Prof. Dr. Nuran Salman da sadece temiz suyun, aşının hayat kurtarıcı özelliği ile yarışabileceğini ifade etti. Salman, "Her yıl aşılama sayesinde 3 bin 750 bin çocuk sakatlıklardan korunuyor." diye konuştu.
Firmanın Gelişmekte olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur ise "Günümüzde 25'ten fazla enfeksiyon hastalığının önlenmesi ya da kontrol altına alınması için mevcut aşılar bulunmaktadır. Aşılamanın, hastalıkların engellemesi, beklenen yaşam süresinin uzaması, uzun vadede üretkenliğin artışı ve kişi başına düşen gelir artışındaki olumlu etkileri nedeniyle bu hastalıkların ne kadar ölümcül olabileceğini unuttuk" uyarısında bulundu.
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