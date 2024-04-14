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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede gerilimi artıracak adımların sona ermesi isteği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "Yeni saldırı olursa daha güçlü karşılık verilir" dedi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla da görüştü, iki bakan bölgede gerilimin artmaması gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:31
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        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde yanıt geldi. İran'ın İsrail'e düzenlendiği misilleme saldırısı dünya gündemine otururken,diplomasi trafiği de sürüyor.

        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
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        Bölgede yaşanan gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede gerilimi artıracak adımların sona ermesi isteğini aktardı.

        İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

        BAKAN FİDAN İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

        Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

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