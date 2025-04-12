Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!

Ankara'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Yenimahalle ilçesinde, 30 Mart günü, kimliği belirsiz bir kişi, bir iş yerinin önünde bulunan köpek kulübesinin kapı kilidini kırarak Türkiye'de 30, Ankara'da ise 2 tane bulunan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı İngiliz Bull Terrier cinsi 'Anapolis' isimli köpeği çaldı.

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'TÜRKİYE YAVRU ŞAMPİYONLUĞU' VARMIŞ DHA'daki habere göre KIF 2024 Ankara Kupası Şampiyonası’nda Türkiye Yavru Şampiyonu olan ve değerinin 10 bin avro olduğu belirtilen köpeğin sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. REKLAM

ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI Ekipler, adrese düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinin yakınlarında bulunan barakada gizli bölmede bulunup, sahibine teslim edildi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.