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Türkiye'de 29 yıl önce hizmete girdi, 17 gün önce sınıfta kaldı...

29 yıl önce bugün, Türkiye'deki ilk cep telefonu şebekesi hayata geçirildi. O günden bugüne teknolojinin hızla gelişimi ile ihtiyacımız olan neredeyse her şey elimizdeki telefonların içerisine yavaş yavaş yerleşti. Önceleri yalnızca konuşma ve kısa mesaj için kullanılan telefonlar, şimdilerde 'akıllı' olarak adlandırılıyor. Buna rağmen hizmet verenler deprem sonrasında uzun bir süre telefonlarımızın bu aklını kullanmamızı sağlayamadı.

Giriş: 22.02.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'de 29 yıl önce ilk cep telefonu şebekesi hizmete girdi
HABERTURK.COM / AA

Depremin ardından telekomünikasyon, en çok konuşulan sektörler arasında yer almayı sürdürüyor.

29 yıl önce bugün ilk hizmete girdiğinde kısa mesaj ve cep telefonu görüşmesi ve veri aktarımı gibi imkânlarla gelişen teknoloji zamanla bambaşka noktalara geldi, bugün geldiğimiz aşamada kilometrelerce ötedeki bir tanıdığımızla görüntülü konuşmak basit olarak adlandırılıyor.

Ancak buna rağmen deprem sonrası iletişim sorunu en büyük eleştiri noktası olarak kaldı. Elimizdeki telefonlar 29 yıl öncesine göre çok gelişmiş, üstün özellikleri ile hayat dahi kurtarabilir seviyelere gelse de, hizmet veren operatörlerin yetersizliği, bu gelişimi kullanmamızın önündeki engel olarak kaldı.

İLK GÖRÜŞMEYİ 9. CUMHURBAŞKANI YAPMIŞTI

22 Şubat 1994'te cep telefonu şebekesi ile tanıştı. İlk görüşme, 23 Şubat tarihinde dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin Başbakanı Tansu Çiller arasında gerçekleşti. Araç telefonlarının kullanılmaya başlandığı 1991'de 1G teknolojisi, 1993’te İnternet, 23 Şubat 1994'te ise cep telefonu hayatımıza girdi. 2G teknolojisiyle birlikte kullanıcıya cep telefonu görüşmesi, kısa mesaj (SMS) ve veri aktarımı gibi imkanlar sunuldu. Türkiyede ilk GSM operatörü Turkcell olurken, bunu 2 ay sonra Telsim takip etti. Türkiyede ilk GSM operatörü Turkcell olurken, bunu 2 ay sonra (Daha sonra Vodafone olan) Telsim takip etti.

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