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        Haberler Yaşam Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartallarının yuvalarına koruma

        Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartallarının yuvalarına koruma

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de sadece 10-12 çift kaldıkları tahmin edilen bozkır kartallarının yuvaları, bakıma alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:53
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        • 1

          'Dünya Göçmen Kuşları Günü', kuşların her yıl iki defa gerçekleştirdiği zorlu yolculuğa dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından her yıl 13 Mayıs ve 14 Ekim'de kutlanıyor.

        • 2

          Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, IUCN'nin kırmızı listesinde 'yüksek tehlike altında' türlerden olan göç kuşu bozkır kartallarının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, 'Tehlikedeki Türler Projesi' kapsamında 'Bozkır Kartalı Eylem Planı' hazırlandı.

        • 3

          Plan çerçevesinde Türkiye'de nesli tehlike altında olan ve sayılarının yaklaşık 10-12 çift kadar olduğu tahmin edilen bozkır kartallarını tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda mevsim itibarıyla göç eden bozkır kartallarının yuvaları bakıma alındı.

        • 4

          Doğal koşullar nedeniyle zarar görme tehlikesi bulunan yuvalarda ekipler tarafından temizlik yapıldı. Kuşlara zarar verebilecek balya ipi, plastik gibi tehlikeli materyaller yuvalardan uzaklaştırıldı. Bozkır kartallarının döndüklerinde tekrar kullanacağı yuvaları bahara kadar kontrol edilerek, hazır tutulacak.

        • 5

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          Öte yandan eylem planı kapsamında nesli kritik derecede tehlike altında olan bozkır kartalları ve yavruları da uydu vericilerle izleniyor. Türkiye'de 10-12 civarında üreyen çift olarak kalan bozkır kartallarının, aynı zamanda şemsiye tür olarak korunmasının, diğer türlerin korunmasına da katkı sağlayacağı belirtildi.

        • 6

          Bu nedenle pilot tür olarak seçilen bozkır kartallarının korunmasına yönelik eylem planı kapsamında üzerlerine takılan vericilerle bilimsel veri oluşturulması hedefleniyor.

        • 7

          Ayrıca, eylem plan kapsamında ilerleyen dönemde gerekli görülen noktalara yapay yuvalar yapılabilecek, gerekirse yaşam alanları tel örgülerle çevrilecek ve türün yaşadığı alandaki yerel halka, koruma konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

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