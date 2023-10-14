Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartallarının yuvalarına koruma

'Dünya Göçmen Kuşları Günü', kuşların her yıl iki defa gerçekleştirdiği zorlu yolculuğa dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından her yıl 13 Mayıs ve 14 Ekim'de kutlanıyor.