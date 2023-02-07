Türkiye'yi vuran deprem sonrası dünya seferber

Türkiye, dün sabah merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. 10 ili vuran depremde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dün öğlen saatlerinde, yine merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ABD'DEN 158 KİŞİLİK EKİP

ABD, deprem nedeniyle Türkiye'ye 79'ar personelden oluşan toplam 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekipleri gönderecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li yetkililerin NATO müttefiki Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili derhal harekete geçerek, Türk yetkililerle gönderilebilecek yardımlar konusunda görüştüğünü aktaran Kirby, "Şu anda sahadaki personele ek olarak, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve yaralanan herkesin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için 79'ar kişilik iki adet kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin de bulunduğu yardım ekipleri gönderiyoruz." dedi.

ABD'DEN İKİ AYRI KURTARMA EKİBİ

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

Power, yazılı açıklamasında, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye'deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

USAID yöneticisi, "deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini" belirtti.

Power, Virginia'nın Fairfax ve California'nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD'nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Virginia USAR, Twitter'da, 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin Türkiye'ye uçmak üzere hazır beklediği bilgisini paylaştı. USAR ekibi, Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü'ne uçmak üzere Maryland'deki Dover Askeri Üssü'nden havalanacak.