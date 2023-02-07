Türkiye'yi vuran deprem sonrası dünya seferber

Türkiye, dün sabah merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. 10 ili vuran depremde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dün öğlen saatlerinde, yine merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremin ardından 50 ülkeden Türkiye'ye yardım teklifinin geldiği bildirildi.
ABD'DEN 158 KİŞİLİK EKİP
ABD, deprem nedeniyle Türkiye'ye 79'ar personelden oluşan toplam 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekipleri gönderecek.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'li yetkililerin NATO müttefiki Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili derhal harekete geçerek, Türk yetkililerle gönderilebilecek yardımlar konusunda görüştüğünü aktaran Kirby, "Şu anda sahadaki personele ek olarak, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve yaralanan herkesin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için 79'ar kişilik iki adet kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin de bulunduğu yardım ekipleri gönderiyoruz." dedi.
ABD'DEN İKİ AYRI KURTARMA EKİBİ
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.
Power, yazılı açıklamasında, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye'deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.
USAID yöneticisi, "deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini" belirtti.
Power, Virginia'nın Fairfax ve California'nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi.
Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD'nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı.
Öte yandan, Virginia USAR, Twitter'da, 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin Türkiye'ye uçmak üzere hazır beklediği bilgisini paylaştı. USAR ekibi, Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü'ne uçmak üzere Maryland'deki Dover Askeri Üssü'nden havalanacak.
AZERBAYCAN
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri dün Adana'ya geldikten sonra çalışmalara katılmak için Hatay'a gitti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanına indi.
Tuğgeneral Muharrem Hasanov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelin, yaşanan depremin zararlarını ortadan kaldırmak için Adana'ya geldiğini söyledi.
Hasanov, ekiplerinin Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar burada görev yapacağını dile getirdi.
Ekiplerin çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı öğrenildi.
AB ÜYESİ 17 ÜLKE ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ
17 üye ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan AB, acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdi.
Avrupa'dan çok sayıda ülke, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama ve kurtarma ekiplerini seferber etti.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen iki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) mekanizmalarının yanı sıra NATO üyesi ve Avrupa'dan çok sayıda ülke, Türkiye'nin bu zor gününde destek olmak için harekete geçti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AB üyesi 17 ülkenin, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini söyledi.
Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'dan ilk ekiplerin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.
İNGİLTERE
İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek.
İSVİÇRE
İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı.
İTALYA
İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı. Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.
AVUSTURYA
Avusturya'dan 80 asker yarın Türkiye'ye harekete geçerken, bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek.
FRANSA
Fransa, bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı.
ÇEKYA
Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.
BULGARİSTAN
Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.
Ayrıca, yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi.
Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.
ARNAVUTLUK HOLLANDA
Arnavutluk'tan bir ekip yola çıkarken, Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket edeceğini, ayrıca bir başka uçakla 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.
İSRAİL
İsrail, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak göndereceğini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki deprem felaketine ilişkin Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronan Levy, Savunma ve Sağlık bakanlığı yetkilileri ve İsrail ordusundan üst düzey isimlerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Türkiye'ye iki yardım uçağı gönderilmesi kararı alındı.
Açıklamada, temel insani yardım malzemeleri ve teknik ekipleri taşıyan birinci uçağın bu akşam yola çıkacağı, daha geniş kapsamlı insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma timlerini taşıyan ikinci uçağın da yarın sabah itibarıyla Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilian'ın da toplantıdaki katılımcılara Türkiye'deki depremlere ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.
"İSRAİL, BU ZOR ZAMANDA TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALIYOR"
Dışişleri Bakanı Cohen, yayınladığı görüntülü mesajında, "Türkiye'deki felaketin acısını hep birlikte paylaştıklarını" dile getirdi. Cohen, telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da üzüntüsünü ilettiğini söyledi.
İsrail'in depremzedelere yardım için gerekli her şeyi yapmak üzere iki uzman ekibini Türkiye'ye göndereceğini aktaran Cohen, "İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor." ifadesini kullandı.
BİRİNCİ UÇAKTAKİ EKİP SAHA DEĞERLENDİRMELERİ YAPACAK
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "temel insani yardım malzemeleri ile öncü arama kurtarma ekibini taşıyan bir uçağın akşam saatlerinde İsrail'den Türkiye'ye hareket edeceğini" söyledi.
Birinci uçaktaki ekibin saha değerlendirmeleri yapacağını aktaran Haiat, hazırlanacak "daha geniş kapsamlı" ikinci bir uçağın da bu sabah Türkiye'ye gideceğini belirtti.
Haiat, söz konusu uçakların İsrail hava kuvvetlerine ait olduğu bilgisini verdi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da birinci uçağın Türkiye'ye gitmek üzere İsrail'den ayrıldığını duyurdu.
ÇİN
Çin devlet medyası, Türkiye'de meydana gelen depremler dolayısıyla ilk etapta 5.9 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.
Çin Kızılhaçı da Türkiye ve Suriye için ayrı ayrı 200 bin dolarlık acil durum yardımı yapacağını aktardı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.