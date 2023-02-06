Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan 2 büyük deprem ne anlattı?

AA'da yer alan habere göre Türkiye'de birçok yerde uzun yıllardan beri suskunluğunu koruyan ve "sismik boşluk" diye adlandırılan, her an bir deprem üretme riski bulunan alanların bulunduğunu aktaran Tatar, bunlardan bir tanesiyle bugünkü depremlerle karşı karşıya kalındığını söyledi.

İLK DEPREM PAZARCIK: 7.7

Bugün saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan bir deprem meydana geldiğini, bu depremin ilk çözüme göre 7.4 büyüklüğünde hesaplandığını ifade eden Tatar, "Bu ilk otomatik çözümden hemen sonra yaptığımız ilksel çözüm, çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin, müdahale ekiplerinin depremin büyüklüğünü ortaya koyarak bölgeye sevkini sağlamak için yapılan bir çözümdür.

Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7.4 büyüklüğü vererek daha sonra bu depremin büyüklüğünü çok daha ileri detay, çok daha fazla istasyondan aldığı verilerle revize ederek 7.7 olarak duyurdu. Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır" diye konuştu.