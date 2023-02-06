Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama: "Evinizi terk edin! Barajlar kontrol edilmeli! Adana ve Hatay'a dikkat!"

Kahramanmaraş Pazarcık'ı vuran ve 10 kentte hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli açıklama ve uyarılarda bulundu. İşte o o açıklamalar:
"DEPREMİN GELMEKTE OLDUĞUNU SÖYLEDİK"
"Arkadaşlar çok üzgünüm ama Maraş'ın Pazarcık yöresinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.
"EVİNİZİ TERK EDİN, ARTÇILAR BÜYÜK OLACAK"
Arkadaşlar deprem bölgesindeyseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilerim.
"ELEKTRİĞİ, DOĞALGAZI KAPATIN"
Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklıysanız evinizi terk edip toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğalgazı, suyu kapatın. Telefonlara sarılmayın, interneti tercih edin.
"ADANA VE HATAY'A DİKKAT EDİLMELİ"
İlgililere sesleniyorum, bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dilerim."