Türkiye dahil 71 ülke anlaştı: Çevrimiçi çocuk istismarı için harekete geçildi

İnternet ile kullanmaya başladığımız sosyal medya platformları günlük yaşantımızın her alanına girmesi hayatımızı pek çok açıdan kolaylaştırsa da birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Elimizdeki akıllı telefonlarla istediğimiz platforma saniyeler için girebiliyoruz ve pek çok alanda belli bir yaş sınırlaması yok. Bunun beraberinde getirdiği risklerden biri de maalesef çevrimiçi çocuk cinsel istismarı...

ACİLEN İNTERNETTEN KALDIRILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

Dünya çapında bu soruna ilişkin adımlar atılırken, Birleşmiş Milletler'de ilk kez 71 ülke bir araya gelerek istismarın önüne geçmek için adım atma konusunda anlaştı. 71 ülke, çevrimiçi çocuk cinsel istismar materyallerinin acilen internetten kaldırılması için çağrıda bulundu.

BM'de ilk kez 71 ülke bir araya geldi ve bilinen çocuk cinsel istismarı materyallerini çevrimiçi ortamdan kaldırmak için daha fazla ve daha hızlı eylem çağrısında bulunmak üzere anlaştı.

Çevrimiçi ortamda çocuk cinsel istismarına ilişkin materyalleri acil olarak kaldırmak ve bunun için mücadele çabaları destekleyen 71 ülke:

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Ekvador, El Salvador, Ermenistan, Filipinler, Fas, Gana, Guatemala, Güney Afrika, Hindistan, Honduras, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kenya, Kolombiya, Kosta Rika, Lihtenştayn, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç, Pakistan, Paraguay, Peru, Singapur, Şili Sudan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda ve

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi;

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç.

Harekete geçme çağrısında bulunan 71 ülke, çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismar malzemelerinin yaratılmasının, bulundurulmasının ve yayılmasının çocukları daha fazla riske sokacağı ve bunların yaygınlaşmasıyla bunun 'normalleştireceğini' kabul ediyor. Bildiriyi kabul eden ülkeler, internette dolaşan görüntü ve videoların mağdurlar üzerinde uzun süreli travma yarattığını ifade etti ve kamu bilinci artırmak gerektiğinin altını çizdi.

71 ülkenin imza attığı bildiride özellikle,

Hükümetlerin, internet servis sağlayıcılarının ve diğer aktörlerin, çocukların çevrimiçi cinsel istismardan korunması ve etkili bir çözüm sağlanması için farklı kuruluşlar ve sektörler arasında diyaloğun kolaylaştırılmasında karar kılındı.

Yetkili makamlar için veya yetkili makamlar arasındaki ortak veri tabanına olan ihtiyaç sebebiyle INTERPOL ve Uluslararası Çocuk İstismarı veri tabanında görüntüler dahil olmak üzere materyalleri tespit etmek, bildirmek ve kaldırmak konusunda anlaşıldı.

Çevrimiçi çocuk cinsel istismarına ilişkin harekete geçirme çağrısı, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) ev sahipliği yaptığı 2 günlük uzman tartışmalarıyla bilgilendirildi. Bu tartışmalarda, çocuk koruma dernekleri, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, hukuk ve finans sektörlerinden çok çeşitli uzmanlar ve aktivistler bir araya getirdi.