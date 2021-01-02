100'üncü yılda 50 bin koltuk 0:00 / 0:00

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan kültür merkezlerinin sayısı 94'e ulaşacak. Kültür merkezlerindeki koltuk sayısı ise toplamda yaklaşık 50 bin olacak

2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu ile Burdur Kültür Merkezi'nin açılmasıyla Türkiye'deki kültür merkezi sayısı 50'si şehirlerde 30'u ise ilçelerde olmak üzere 80'e çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bu kültür merkezlerindeki koltuk sayısı ise 35.339'a yükseldi.

Yapımı devam eden 10 kültür merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte 7.655 koltuk daha kültür ve sanat çalışmalarının hizmetine sunulacak.

Projelendirme çalışmaları devam eden kültür merkezlerinin inşaatına başlanıp tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında kültür merkezi sayısı 94'e ulaşacak. Bu merkezlerdeki koltuk sayısı ise toplamda yaklaşık 50 bin olacak.

YAPIMI DEVAM EDEN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Ardahan Kültür Merkezi (2022)

Koltuk Sayısı... 520

Balıkesir Bandırma Kültür Merkezi (2022)

Koltuk Sayısı... 602

Bayburt Kültür Han (2023)

Koltuk Sayısı... 525

Çanakkale Ezine Kültür Merkezi (2021)

Koltuk Sayısı... 450

Eskişehir Kırka / Seyitgazi Kültür Merkezi (2022)

Koltuk Sayısı... 371

Hatay Kırıkhan Kültür Merkezi (2023)

Koltuk Sayısı....426

Hatay Reyhanlı Kültür Merkezi (2023)

Koltuk Sayısı: 426

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (2021)

Koltuk Sayısı... 2901

Mersin Silifke Kültür Merkezi (2021)

Koltuk Sayısı... 496

Ordu Ünye Kültür Merkezi (2022)

Koltuk Sayısı... 938

TOPLAM KOLTUK SAYISI... 7.655

PROJE AŞAMASINDA OLAN KÜLTÜR MERKEZLERİ



Adana Tufanbeyli Kültür Merkezi (2023)

Koltuk Sayısı... 280

Erzurum Kültür Merkezi (2023)

Koltuk Sayısı... Belli Değil

Giresun Kültür Merkezi (2023)

Koltuk Sayısı... 880

Van Kültür Merkezi (2023)

Koltuk Sayısı.... 750