        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Bulgaristan maçına İskoç hakem! - Futbol Haberleri

        Türkiye-Bulgaristan maçına İskoç hakem!

        Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edeceği karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetecek.

        Giriş: 13.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:17
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.

        Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

