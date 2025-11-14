Habertürk
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk ediyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1'lik skorla kazanmıştı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 14.11.2025 - 19:35 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:37
        • 1

          Türkiye-Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Bulgaristan ise 0 puanla dördüncü sırada yer alıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı sağlayacak. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosu...

        • 2

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile Bursa'da oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

        • 5

          MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

          A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

          Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

          Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

          Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

          Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

        • 6

          MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

          15 KASIM

          20:00 Türkiye - Bulgaristan

          18 KASIM

          22:45 İspanya - Türkiye

        • 7

          MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

          1- İspanya 12

          2- Türkiye 9

          3- Gürcistan 3

          4- Bulgaristan 0

