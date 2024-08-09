Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris 2024 Türkiye Brezilya bronz madalya maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya mücadelesi verecek. Yarı finalde İtalya ile mücadele eden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek final şansını yitirdi. Brezilya ile karşı karşıya gelen ABD ise rakibini 3-2 yendi. Böylece finalin adı ABD-İtalya olurken Türkiye’nin bronz madalya maçındaki rakibi ise Brezilya oldu. Filenin Sultanlarının üçüncülük mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları bronz madalya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…