Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında, Ağustos 2022'de imzalanan gümrük anlaşmasının onaylanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 07.04.2024 - 01:18 Güncelleme: 07.04.2024 - 01:19
18 Ağustos 2022 tarihinde Bakü'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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