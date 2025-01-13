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        Haberler Sağlık "Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi"

        Prof. Dr. Fahri Bayram, "Obezite bütün dünyada ve ülkemizde global bir sorun. Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi. Obezitede Avrupa şampiyonuyuz. Bu büyük bir problem" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:54
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        "Türkiye, Avrupa'nın en obez ülkesi"
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        Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Vakfı ve Bariatrik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 5’inci Obezite Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumuna, çeşitli illerden gelen doktorlar katıldı.

        "OBEZİTE TÜM DÜNYADA SORUN"

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahri Bayram, "Obezite bütün dünyada ve ülkemizde global bir sorun. Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi. Obezitede Avrupa şampiyonuyuz. Bu büyük bir problem. Bunda hem doktorlar hem sağlık çalışanları hem de diğer kamu ve diğer kuruluşlar hep birlikte hareket etmek zorundadır. Biz bugün Kayseri'de bu konuyla ilgili 5 tane derneğin yetkililerini, başkanlarını burada topladık. Sağ olsunlar hepsi geldiler. Obeziteye çözüm bulmak, yardımcı olmak için buradayız. Gelen hocalarımız çok tecrübeli hocalar. Obezitenin hem ilaçla tedavisi hem de ameliyatla tedavisini burada tartıştık. Bu açıdan yeni ve işe yarayacak bir yaklaşım bulmak için buradayız. Obeziteyle hep birlikte mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

        "OBEZİTE SADECE BESLENMEYLE İLGİLİ BİR SORUN DEĞİL"

        Obeziteye hep birlikte çözüm bulmak için bir araya geldiklerini söyleyen Bayram, “Obezite sadece beslenmeyle, yemekle ilgili bir sorun değil. Fazla yemek, aşırı yemek bir sorun değil. Birçok problem, psikolojik durumları, sosyal durumları, beslenme tarzı, hepsi etkiliyor. Onun için burada hep birlikte buna çözüm bulmak için toplandık. Bunu da basın yoluyla duyurmamız lazım. Türkiye'nin bu konuda en tecrübeli, ameliyat yapan hocaları burada. Burada tabi bir suistimal oluyor. Bunların suistimal olmaması etik ve doğru şekilde yapılması için bu birlikte yapacağımız toplantıların basın vasıtasıyla halkımıza anlatılması önemli bir hizmet. Bu konuda teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        "EN İYİLER BURADAYDI"

        ERÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih ise, "Obezite tanı ve tedavisinde ülkemizdeki en iyi endokrinologlar ve en iyi obezite cerrahlarını burada toplama onuruna kavuştuk. Bugün Kayseri çok şanslıydı. En iyiler buradaydı. Bilgilerimizi yeniledik. Eksiklerimizi tamamladık. Hocalarımızı ağırladık. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi olmaktan ve bu toplantıları düzenlemekten onur duyuyorum. Bizim üniversitemiz obezite tanı ve tedavisinde yön verici bir üniversite konumundadır” dedi.

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