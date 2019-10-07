Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda 15 puan ile Fransa ve İzlanda'nın önünde lider konumda bulunan A Milli Takım, Arnavutluk maçında galibiyet alarak Fransa deplasmanına avantajlı çıkmak istiyor. İşte Türkiye Arnavutluk maçına dair detaylar...

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Arnavutluk karşılaşması 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdulkadir Parmak (Trabzonspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)