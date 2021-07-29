A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: 0 - ABD: 1

İkinci set oynanıyor: 4-3

İlk set sonucu: 19-25

SALON: Ariake Arena

SAAT: 15.45

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki 3. maçında ise FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaşıyor. Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

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