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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye, ABD Hazine tahvili alımına 10 yıl sonra yeniden başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye, ABD Hazine tahvili alımına 10 yıl sonra yeniden başladı

        Türkiye, neredeyse on yıl sonra ilk kez ABD Hazine tahvili almaya başladı. Bu adım, 2016'dan itibaren ABD ile yaşanan gerilimler ve jeopolitik sorunlar nedeniyle Türkiye'nin Hazine tahvili alımından geri çekilmesinin ardından geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 07:08 Güncelleme: 12.02.2025 - 07:08
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        Türkiye, ABD Hazine tahvili alımına 10 yıl sonra yeniden başladı
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        Türkiye neredeyse on yıl sonra ilk kez ABD Hazine tahvili almaya başladı ve ABD ile artan gerilim nedeniyle 2016'da başlayan geri çekilme sona erdi.

        Bloomberg News'a bilgi veren kaynaklar, Merkez Bankası'nın Hazine tahvillerini rezerv politikasını normalleştirme çabalarının bir parçası olarak satın aldığını ve döviz rezervlerinin şu anda sağlıklı bir seviyede olduğunu söyledi.

        ABD HAZİNE TAHVİLİ MİKTARI 12 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

        Bloomberg tarafından derlenen ABD Hazine verilerine göre, Türkiye'nin rezervlerindeki ABD Hazine tahvili miktarı son bir yılda 10 milyar dolar artarak 12 milyar dolara yükseldi.

        On yıl önce yaklaşık 80 milyar dolarla zirveye ulaşan varlıkların çoğu, Donald Trump'ın görevdeki ilk döneminde Washington ile ilişkilerin bir dizi siyasi ve jeopolitik anlaşmazlık nedeniyle bozulmaya başlamasının ardından Ankara tarafından terk edildi.

        En büyük alımlar, ABD seçimlerinin Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirmesinden önceki ay olan Ekim ayında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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