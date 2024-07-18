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        Türkiye: 3 - Avusturya: 2 | MAÇ SONUCU

        18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında Avusturya'yı 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:45
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        U18 Milli Takımı, kazansa da elendi!
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        Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 1. Grup'ta mücadele eden milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Avusturya ile karşılaştı.

        Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 21-25, 25-22, 25-17, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazandı.

        Organizasyonda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, grupta ilk ikiye giremeyerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

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