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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye 10 aylık fındık ihracatından 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye 10 aylık fındık ihracatından 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde 1 milyar 975 milyon doları aşkın gelir elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:27
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        Fındık ihracatından 1,9 milyonu aşkın kâr
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 10 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Eylül 2023-30 Haziran 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 975 milyon 593 bin 45 dolar karşılığında 258 bin 861 ton fındık satıldığı kaydedildi.

        Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 261 bin 919 ton fındık ihraç ettiği aktarılan açıklamada, karşılığında 1 milyar 578 milyon 73 bin 396 dolar gelir elde edildiği hatırlatıldı.

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        #fındık ihracatı
        #haberler
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