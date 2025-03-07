Turkish Airlines EuroLeague’de 28. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi Bologna’yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Bologna maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 28. hafta Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...