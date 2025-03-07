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        Haberler Bilgi Spor Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes- Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes- Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Euroleague 28. hafta

        THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Bologna ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 13 galibiyet, 14 mağlubiyetle 12. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Bologna basket maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:32
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        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de 28. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi Bologna’yı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Bologna maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 28. hafta Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          ANADOLU EFES - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Anadolu Efes - Bologna maçı, 7 Mart Cuma (bu akşam) 20.30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Bologna maçı, S Sport ve EXXEN tarafından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES - BOLOGNA MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

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