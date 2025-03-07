Kocaeli'nde olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camii'nin tuvaletinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi (40) göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

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Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.