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        Haberler Dünya Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu | Dış Haberler

        Paris yakınlarında raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

        Fransa'nın başkenti Paris'e yakın bir bölgede tren raylarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. Bu sebeple tren ve Eurostar seferleri askıya alındı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:28
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          Fransa'nın başkenti Paris’e yakın bir bölgede, raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunması nedeniyle Eurostar seferleri durduruldu.

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          Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki Gare du Nord (Kuzey Garı) yakınlarında yapılan bakım çalışmaları sırasında rayların üzerinde patlamamış bir bomba tespit edildi.

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          Bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı belirlenirken, Gare du Nord'dan geçen tren ve Eurostar seferleri durduruldu.

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          Fransız demir yolu şirketi SNCF, bomba imha operasyonu tamamlanana kadar istasyondan tren seferlerinin yapılmayacağını duyurarak, yolculardan seyahatlerini ertelemelerini istedi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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