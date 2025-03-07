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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Çocuklardan cephane çıktı! 3 el bombası, 3 tabanca ve 1 uzun namlulu | Son dakika haberleri

        3 el bombası, 3 tabanca ve 1 uzun namlulu silah... Çocuklardan cephane çıktı!

        İstanbul'da, devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. İçerisinde, 18 yaşından küçük 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 07:55 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:07
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        Çocuklardan cephane çıktı!
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        İstanbul'da tüyler ürperten olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi.

        4 ÇOCUK ARAÇTA BEKLİYORDU

        Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.

        BÖLGEYE TEM EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

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        3 EL BOMBASI DA VAR

        Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        4'ÜNÜN DE YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

        Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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