Okan Buruk'tan mesaj: Rahatız merak etmeyin
Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 4'e düşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Antalya'da mesajı verdi: "Rahatız, merak etmeyin"
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Süper Lig’de son düzlük yaklaşırken Galatasaray, Alanyaspor müsabakası öncesinde Antalya’ya gitti.
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Son haftalarda kazanmakta zorlanan; Fenerbahçe’den sonra Kasımpaşa’yla da berabere kalan sarı-kırmızılılarda takımın tecrübelileri elini taşın altına koydu.
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Galatasaray’da yedi kez lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera takım arkadaşlarını teskin ederken Buruk’la da görüşme gerçekleştirdi.
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Deneyimli file bekçisi takımın sadece futbola odaklanabileceği bir ortam yaratılmasının havayı tersine çevireceğini ifade etti.
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Benzer düşüncede olan Okan Buruk da Alanyaspor mücadelesi öncesinde kısıtlı bir ekip ile taktiksel çalışmalara ağırlık verilecek bir kampın yapılmasına karar verdi.
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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki ufak düzenlemelerin devam etmesi nedeniyle futbolculara gereken izolasyon için kampın Antalya’da yapılmasına kanaat getirildi.
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İletişim ve idari personellerin de çoğu Antalya kafilesine dahil edilmezken sarı-kırmızılılar Antalya’da coşkulu şekilde karşılandı.
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Okan Buruk’a çiçek veren taraftarlardan biri tecrübeli teknik direktöre “Rahat olun hocam” ifadelerini kullanırken Buruk’un yanıtı da “Rahatız, merak etmeyin” oldu.
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Son haftalarda gergin olduğu gözlemlenen Buruk’un bu sözleri taraftar üzerinde de olumlu etki yarattı.
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