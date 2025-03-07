Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        65
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        47
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan mesaj: Rahatız merak etmeyin - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan mesaj: Rahatız merak etmeyin

        Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 4'e düşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Antalya'da mesajı verdi: "Rahatız, merak etmeyin"

        Giriş: 07.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig’de son düzlük yaklaşırken Galatasaray, Alanyaspor müsabakası öncesinde Antalya’ya gitti.

        • 2

          Son haftalarda kazanmakta zorlanan; Fenerbahçe’den sonra Kasımpaşa’yla da berabere kalan sarı-kırmızılılarda takımın tecrübelileri elini taşın altına koydu.

        • 3

          Galatasaray’da yedi kez lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera takım arkadaşlarını teskin ederken Buruk’la da görüşme gerçekleştirdi.

        • 4

          Deneyimli file bekçisi takımın sadece futbola odaklanabileceği bir ortam yaratılmasının havayı tersine çevireceğini ifade etti.

        • 5

          Benzer düşüncede olan Okan Buruk da Alanyaspor mücadelesi öncesinde kısıtlı bir ekip ile taktiksel çalışmalara ağırlık verilecek bir kampın yapılmasına karar verdi.

        • 6

          Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki ufak düzenlemelerin devam etmesi nedeniyle futbolculara gereken izolasyon için kampın Antalya’da yapılmasına kanaat getirildi.

        • 7

          İletişim ve idari personellerin de çoğu Antalya kafilesine dahil edilmezken sarı-kırmızılılar Antalya’da coşkulu şekilde karşılandı.

        • 8

          Okan Buruk’a çiçek veren taraftarlardan biri tecrübeli teknik direktöre “Rahat olun hocam” ifadelerini kullanırken Buruk’un yanıtı da “Rahatız, merak etmeyin” oldu.

        • 9

          Son haftalarda gergin olduğu gözlemlenen Buruk’un bu sözleri taraftar üzerinde de olumlu etki yarattı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kaybolan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
        Kaybolan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Habertürk Anasayfa