"RANGERS ÇOK FAZLA KUTLAMA YAPMASIN"

"Bir önceki hocaları oyun felsefesine odaklanıyordu. Ferguson'un pragmatik olacağını düşünüyordum ve öyle oldu. Yapabildikleri kadar iyi savunma yaptılar. Savunmada kötüyken ise kalecileri harika kurtarışlar yaptı. Kontra ataklarda etkililerdi. İkili mücadeleleri kazandılar. Verilmeyen goller kaç santimdi bilmiyorum VAR'dan dönen 2 golleri var. Benim için sürpriz olmadı. Kalecileri normalde 6 saniye olması gereken kurala rağmen 30 saniye topu tuttu. Mücadeleci performans sergilediler ve hak ettiler. Onlara tek tavsiyem çok fazla kutlama yapmayın çünkü 2. bir maç daha var, henüz bitmedi."