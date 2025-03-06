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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-1'lik Rangers mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Hak edilmiş bir mağlubiyet aldıklarını belirten Portekizli teknik adam, turun henüz bitmediğini belirterek rövanş maçına dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 23:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:36
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        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 mağlup oldukları Rangers maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, mağlubiyeti hak ettiklerini ancak tur için hala şanslarının olduğunu söyledi.

          Mourinho'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        • 2

          "HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYETTİ"

          "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik"

        • 3

          "TUR HENÜZ BİTMEDİ"

          "Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."

        • 4

          "DESSERS'İ DÜNYANIN EN İYİSİ GİBİ GÖSTERDİK!"

          "İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı."

        • 5

          "FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

          "Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

        • 6

          "TARAFTARLAR BÜYÜK DESTEK GÖSTEREMEDİ"

          "Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...."

        • 7

          "SONUÇ DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

          "Bu dediğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz."

        • 8

          "RANGERS ÇOK FAZLA KUTLAMA YAPMASIN"

          "Bir önceki hocaları oyun felsefesine odaklanıyordu. Ferguson'un pragmatik olacağını düşünüyordum ve öyle oldu. Yapabildikleri kadar iyi savunma yaptılar. Savunmada kötüyken ise kalecileri harika kurtarışlar yaptı. Kontra ataklarda etkililerdi. İkili mücadeleleri kazandılar. Verilmeyen goller kaç santimdi bilmiyorum VAR'dan dönen 2 golleri var. Benim için sürpriz olmadı. Kalecileri normalde 6 saniye olması gereken kurala rağmen 30 saniye topu tuttu. Mücadeleci performans sergilediler ve hak ettiler. Onlara tek tavsiyem çok fazla kutlama yapmayın çünkü 2. bir maç daha var, henüz bitmedi."

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