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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 2 yıl önce 24 yaşındaki Mikail Balan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Balan ile ilişkisi olduğu öne sürülen M.T.'nin oğlu 15 yaşındaki E.T.'nin tetiğe bastığı olay, kanlı töre infazı çıktı. Detaylar kan dondurdu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 08:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:23
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        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
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        Diyarbakır'da, 2 yıl önce Mikail Balan'ın (24) Çınar ilçesinde öldürülmesine ilişkin Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma yapılmıştı.

        CİNAYETİ 15 YAŞINDA ÇOCUK İŞLEDİ

        AA'da yer alan habere göre Balan'ın, "aralarında ilişki bulunduğu öne sürülen M.T'nin bazı yakınlarının azmettirmesi sonucu suça sürüklenen anne M.T.'nin oğlu E.T. (15) tarafından tabancayla öldürüldüğü" iddiası üzerine 27 Şubat'ta "Çadır" adlı operasyon düzenlenmiş, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 2'si çocuk, 16 şüpheli yakalanmıştı.

        16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca 2023 yılında Mikail Balan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden V.T, M.T, M.S.T, M.A. ve M.Ş.G. ile suça sürüklenen çocuk E.T. (15) tutuklandı, 10'u ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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        #Diyarbakır
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