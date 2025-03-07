Fenerbahçe ilk maçta kayıp: İşte UEFA ülke puanında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Fenerbahçe sahne aldı. Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe sahne aldı.
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FENERBAHÇE KAYIP
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.
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ÇEKYA EKİBİ DE KAYBETTİ
Türkiye'nin takipçisi olduğu Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
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1. İngiltere: 107.910 puan
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2. İtalya: 94.293 puan
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3. İspanya: 90.453 puan
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4. Almanya: 84.581 puan
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5. Fransa: 70.450 puan
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6. Hollanda: 66.983 puan
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7. Portekiz: 62.266 puan
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8. Belçika: 56.450 puan
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9. Çekya: 43.900 puan
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10. Türkiye: 43.500 puan
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11. Yunanistan: 38.812 puan