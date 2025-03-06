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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Rangers: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Rangers: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri Dessers ve Cerny atarken, sarı-lacivertlilerin golü Djiku'dan geldi. Rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow kentinde oynanacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:03
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        Fenerbahçe turu zora soktu!
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        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final şansını ateşe attı... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı Kadıköy'de konuk eden sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

        İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 6'da Cyriel Dessers ile 42 ve 81'de Vaclav Cerny kaydetti.

        Fenerbahçe'nin tek golü 30'da Alexander Djiku'dan geldi.

        RANGERS'IN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

        Öte yandan Rangers, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında iki gol daha bulurken, sarı-lacivertlilerin imdadına VAR yetişti. Dessers'in 51 ve 58. dakikalarda attığı goller, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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        RÖVANŞ 13 MART'TA

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Mart Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow kentinde oynanacak.

        Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. İki farklı Fenerbahçe galibiyetinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

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        Stat: Ülker

        Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Dk. 16 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek (Dk. 46 Talisca), Mert Müldür (Dk. 79 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Szymanski (Dk. 54 Saint-Maximin), Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

        Rangers: Butland, Pröpper (Dk. 29 Balogun), Souttar, Tavernier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 76 Sterling), Jefte, Raskin, Barron, Cerny (Dk. 88 Lawrence), Diomande (Dk. 76 Hagi), Dessers (Dk. 88 Igamane)

        Goller: Dk. 6 Dessers, Dk. 42 ve 81 Cerny (Rangers), Dk. 30 Djiku (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 55 Souttar (Rangers), Dk. 67 Talisca (Fenerbahçe)

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