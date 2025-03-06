Fenerbahçe - Rangers: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final şansını ateşe attı... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı Kadıköy'de konuk eden sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 6'da Cyriel Dessers ile 42 ve 81'de Vaclav Cerny kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü 30'da Alexander Djiku'dan geldi.

RANGERS'IN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Öte yandan Rangers, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında iki gol daha bulurken, sarı-lacivertlilerin imdadına VAR yetişti. Dessers'in 51 ve 58. dakikalarda attığı goller, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.