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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok; sis, don ve buzlanma var - 7 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok; sis, don ve buzlanma var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'da sis görülürken, iç bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:42
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        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 14°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 20°

        Gaziantep

        Güneşli 20°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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