Türkiye genelinde bir ilkbahar havasına uzanıyoruz, gelecek günlerde hava sıcaklıkları Marmara ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerde daha da yükseliyor.

Irak-Suriye üzerine daha batıdan, Libya-Cezayir üzerinden çok kuvvetli batılı rüzgarlar esiyor. Doğu Akdeniz’i aşan hava oradan kuzeye kıvrılıp Türkiye’nin güneydoğusuna ve iç bölgelerine ulaşıyor. Geçtiği yüzey üzerinden kalkan toz partikülleri ve çöl tozları, Türkiye’de hava kalitesini değiştiriyor.

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Gelecek 10 gün içinde hava sıcaklıklarını ve hava kalitesini konuşuruz.

Fakat bunun gibi toz taşınımlarının doğanın bir parçası olduğunu, tarım yapılan topraklara çöken tozların gübre gibi bir etki yaptığını hatırlıyoruz. Çöl tozlarının bir kısmı bu etkiyi yapmasa da, yaklaşan havanın içinde neredeyse 5 ülkenin toz ve toprak partikülleri var. Gaziantep-Şanlıurfa başta olmak üzere bölgede düşük hava kalitesine dikkat edilmeli.

Fotoğraf: AA

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Akdeniz şimdiden 28°C’ye ulaşıp yazın kapısını mart başında aralıyor fakat hafta sonu Antalya-Mersin-Adana-Hatay arasında sıcaklıklar yeniden 21-24°C arasına geri iniyor. İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelinde gündüz sıcaklıklar hafta sonu 14°C’lerde, gece hava 5°C’ye kadar soğuyor. Marmara’ya hala kuzeydoğudan esen rüzgarlarla üşüyoruz, gölgelerde mont ihtiyacı sürüyor. Fakat artık güneş altında elinde montu olan insan görüntüleri artacaktır. Güneşli sokaklarda hissedilen 20°C’ye ulaşırken, gölge ve rüzgarlı kaldırımda hissedilen 6°C’ye kadar düşebiliyor. Aynı gün içinde maruz kaldığımız bu geniş sıcaklık aralığı, sağlık durumumuzu da etkileyebilir.

Yağmursuz geçen günlerde gözler barajlarda, İstanbul’da ortalama doluluk %75’i aştı. Ankara’da ise durum ciddi görünüyor. Başkentin şimdiden %28 gibi düşük bir su seviyesi var. Bu durum ilkbaharda değişebilir, Anadolu genelinde (Halk arasında kırkikindi yağmurları) bahar sağanakları başladığında Ankara’nın barajlarında iyileşme olacaktır. Yine de kıştan çıkarken bu seviyeler Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray gibi merkezler için düşük sayılır. Ankara’da güneşli günler sürecek, hafta sonu ve yeni haftanın ilk 3 günü sıcaklıklar 14 ila 20°C olacak.

İzmir’de ve kıyı Ege’de hafta sonu güneşli ve 18-20°C gibi sıcaklıklarda geçiyor. İzmir’de rüzgar güneydoğu ve güney yönlerden kuru bir sıcak halinde esecek. Deniz üzerinden gelen esintilere alışık şehirlerde farklı kokular, toz ve çok partikül içeren hava koşulları şaşkınlık yaratabilir. Bu durum haftaya değişiyor, alışık olduğumuz lodostan kuvvetli rüzgarlarla ısınmaya devam ediyoruz. Ege Bölgesi genelinde kış mevsimi çok da bereketli geçmedi, tıpkı Anadolu genelinde olduğu gibi barajlardaki seviyeleri bugün %38 civarında olan İzmir’de, Muğla’da ve tatil yörelerinde bahar yağmurlarını bekleyeceğiz. Karadeniz ve Doğu Anadolu ise beyaz örtüyü görebildiğimiz kesimler, bu hafta sonu ve yeni hafta ısınma sürecek. Artvin, Ardahan, Erzurum, Bingöl-Muş-Bitlis hattı ile Erzincan-Malatya yükseklerinde kar zenginliğimiz, kar varlığımız bulunuyor. Fakat dik yamaçlı dağ yolları başta olmak üzere gelecek 2 hafta boyunca yüksek çığ riski ile yaşayacağız. Dağ yollarını kullanacak sürücülerin karayollarının uyarılarını, çığ tabelalarını takip etmelerinde yarar var. Isınma biraz hızlı gerçekleşiyor, erime-kayma ve heyelan-çığ olaylarının en sık görüldüğü ve en uygun meteorolojik koşullara girmiş bulunuyoruz. Fotoğraf: İHA Kış mevsimi batı ve güney bölgelerden elini çekmiş görünüyor fakat uzun vadeli tahminlerde o montları o kadar çabuk kaldırmayın uyarısı var. 17-18 Mart tarihlerinden itibaren birkaç soğuk ve yağışlı gün geçirebiliriz. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar yeniden çakılabilir. Bu durumu yakından takip ediyoruz fakat bu soğuma gerçekleşse bile batıda bir kar havası beklemeyelim. Üretici için kayıplarla geçen bir yıl oluyor, şubatta yaşanan derin don, meyve ve narenciye üreticisini ve erken ekim yapan çoğu küçük ölçekli çiftçiyi zor durumda bıraktı. Şimdi beklediğimiz ısınma ile doğa canlanacak, mart sonunda olası bir soğuk hava dalgası yaşarsak bu durum yine Akdeniz ve Ege üreticilerine başta olmak üzere bölgesel hasarlar verebilir. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir