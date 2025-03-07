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        Haberler Gündem Güncel Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!

        Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak rastgele 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakim karşısına çıktı. Kapalı görülen duruşma sonrası konuşan Müştekilerden Metin Korkmaz, "Çocuk, 'Cahillik yaptım' diyor. Ne diyecek? 'Pişmanım' dedi. Oyun oynarken aklına gelmiş. Ben boğazımdan neler çektim. 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Hala avukat tahliyesini istiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:19
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        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
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        Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda K, takım elbiseyle katıldı.

        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Avukatlar ile müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş da salonda hazır bulundu. Duruşmada olayın tanığı olan 3 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Sanık avukatının, duruşmada Arda K. ile yazışmaları olan 18 yaşından küçük çocuğun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenecek olmasından dolayı istediği kapalı duruşma talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

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        Taraflar dışındaki tüm katılımcıların salondan çıkarılmasının ardından yargılanmaya başlandı. Duruşmada Arda K. savunmasını yaptı. Olayın 5 müştekisi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Yaklaşık 2,5 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Arda K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi.

        "OYUN OYNARKEN AKLINA GELMİŞ"

        Müştekilerden Metin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada sanık avukatlarının ifadeleriyle kendilerini bastırdığını ileri sürdü. Arda K'nin duruşmada "Öldürmek için yapmadım" dediğini anlatan Korkmaz, "Oyun oynarken aklına gelmiş. Ben boğazımdan neler çektim. 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Hala avukat tahliyesini istiyor, ne olur bilmem. Benim şikayetim kesinlikle devam ediyor." diye konuştu.

        Duruşmada kendisine sorulması üzerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti: "Çocuk, 'Cahillik yaptım' diyor. Ne diyecek? 'Pişmanım' dedi ama çok detaylı konuşuyor. Nasıl konuşuyor, bilmem. 'İstemeyerek yaptım. Bilmem ne yaptım. Bir anlık yaptım.' dedi. 5 kişiyi bıçaklamışsın, böyle bir anlık mı bu? Oyundan etkilenmiş. Sen 5 kişiyi bıçaklıyorsun."

        İSTENEN CEZALAR

        Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda K'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

        NE OLMUŞTU?

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K. (19) bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek saldırıda yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

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