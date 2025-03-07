Beşiktaş'ın Gedson planı!
Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun olası satışından önemli bir gelir bekliyor.
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 2027 yılında bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
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Siyah-beyazlılar, Gedson'un 1.7 milyon Euro'luk maaşında da iyileştirmeye gidecek.
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Beşiktaş'ın orta alanda vazgeçilmezi olan Gedson, bunun yanı sıra en ciddi teklifleri alan isim konumunda.
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Son olarak İtalyan devi Milan ve Rusya'dan Spartak Moskova ara transfer döneminde Gedson için nabız yoklamıştı.
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Benfica ile yapılan anlaşma gereği bonservisinin yüzde 50'sini Portekiz ekibine verecek olan Beşiktaş, Gedson'un satışından 30 milyon Euro'luk gelir bekliyor.
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Beşiktaş, Benfica ile yüzde 50 payın kalkması için görüşmelerde bulunsa da henüz olumlu yanıt alamadı.
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Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
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Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki oyuncudan olası bir satış halinde önemli bir gelir elde edip transfer çalışmalarında kullanmayı hedefliyor.