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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!

        Bursa'da, çarşaf giyip gittiği ablasının evine, ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak giren 50 yaşındaki Behiye Ebru İ., 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. 50 kamera görüntüsü incelenip kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 07.03.2025 - 19:33
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        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
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        Bursa'da olay, 28 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle'de sitede yaşayan Handan D. (55), alışverişe gitmek için ayrıldığı evine dönünce, yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp polise haber verdi.

        ŞÜPHELİ ÖZ KARDEŞİ ÇIKTI

        DHA'daki habere göre evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.’nin kardeşi Behiye Ebru İ. (50) olduğunu tespit etti.

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        ÇARŞAF GİYEREK EVE GİRMİŞ

        Tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

        ÖNCE MESCİDE GİDİP KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

        Olay günü, ablasının evine 500 metre mesafedeki evinden çıkan şüphelinin, özel halk otobüsüne binip, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indiği, hastanenin içindeki mescitte yanında getirdiği çarşafı giyip dışarı çıktığı, ardından yine özel halk otobüsüne binip, ablası Handan D.'nin evine gittiği öğrenildi.

        1 MİLYON TL'LİK ZİYNET EŞYASINI ÇALDI

        Ayakkabılıkta duran yedek anahtarla eve giren ve ablasının yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelinin, anahtarı aldığı yere koyduktan sonra siteden çıkıp, otobüsle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki mescitte üstünü değiştirip, yine otobüsle evine döndüğü tespit edildi.

        Şüphelinin kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, ablasının evinin olduğu siteye, çarşaf giyerek gelen şüphelinin, 15 dakika sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve ziynet eşyalarını sakladığı yeri polise söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Evde bulunan altınlar ise Handan D.'ye teslim edildi.

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