Son dakika Trump: İran liderine mektup gönderdim

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve nükleer silahlar üzerine bir müzakere süreci başlatmak istediğini söyledi.

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.

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Hamaney'in konuşmayı kabul edeceğini umduğunu ifade eden Trump, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence o mektubu almak istiyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur, çünkü bir nükleer silaha izin veremezsiniz." dedi.

Trump'ın İran politikası

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.