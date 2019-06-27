27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de gerçekleştirilen turnuvada son iki yılın finalisti Fransız tenisçi Adrian Mannarino, çeyrek finalde İtalyan Lorenzo Sonego ile karşılaştı.
İlk seti 6-3 önde kapatan Mannarino, 2 saat 25 dakika süren mücadelede, rakibi Sonego karşısında diğer setleri 7-6 ve 6-3 kaybedince, turnuvadan elendi.
SONEGO: BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN
Dünya sıralamasında 75. basamakta yer alan ve ilk ATP yarı finalini yakalayan 24 yaşındaki İtalyan tenisçi Sonego, "Şehri ve tesisleri çok sevdim. Buradaki iyi ortam, performansıma da olumlu etki yaptı. Şu ana kadar çok iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Turkish Airlines Antalya Open'da kariyerimin ilk ATP yarı finalini yakaladım. Bu benim için çok özel bir gün." açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino karşılaşmasını Antalya Valisi Münir Karaloğlu da izledi.
BUSTA, ÇİM KORTU SEVDİ
Bu arada, Turkish Airlines Antalya Open son 16 turunda kariyerinin ilk çim kort maçını kazanmayı başaran İspanyol Carreno Busta, çeyrek finaldeki rakibi Avustralyalı tenisçi Bernard Tomic'i yenerek son 4 biletini aldı.
4 numaralı seribaşı olan ve Antalya öncesinde kariyer çim kort grafiğinde sekiz maçta hiç galibiyeti bulunmayan Busta, yarınki yarı final maçında Sonego ile karşılaşacak.
Turnuvanın tekler tablosunda günün diğer çeyrek final maçında, son şampiyon Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Avustralyalı Jordan Thompson karşılaşırken midesindeki rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmesi sonucunda, turnuvadan elenmişti.
Antalya'da sırasıyla Jaume Munar, Ugo Humbert ve Viktor Troicki'yi turnuvanın dışına itip, henüz set kaybı yaşamayan ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk yarı finaline uzanan 19 yaşındaki Sırp sporcu Miomir Kecmanovic de yarın oynanacak yarı finalde, Thompson ile eşleşmişti.
ÇİFTLERDE FİNAL HEYECANI
Bu sezon üçüncüsü düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'ın altıncı gününde, çiftler ana tablosunda ise Ivan Dodig/Filip Polasek-Denys Molchanov/Igor Zelenay ile Jonathan Erlich/Artem Sitak-Roman-Jebavy/Philipp Oswald yarı final karşılaşmaları oynandı.
Dodig/Polasek tandemi, ilk seti kaybettikleri maçta Molchanov/Zelenay ortaklığı karşısında 4-6, 7-6, 10/6 ile geri dönmeyi başarırken, Erlich/Sitak ikilisi, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Jebavy/Oswald karşısında 6-4'lük iki setle finale uzandı.
Kariyerinde 13 çiftler şampiyonluğu bulunan Ivan Dodig, partneri Filip Polasek ile ortaklıklarının ilk finalini Antalya'da oynamaya hak kazanırken, Jonathan Erlich/Artem Sitak ikilisi geçtiğimiz sezon New Port'ta kupa kaldırmayı başarmıştı.
Çiftlerde kupa, yarın Ivan Dodig/Filip Polasek-Jonathan Erlich/Artem Sitak finali sonunda sahibini bulacak.
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