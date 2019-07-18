18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dijital servislerini ‘Türkiye’nin Uygulamaları’ çatısı altında toplayan Turkcell, şu ana kadar geliştirdikleri uygulamaların indirilme sayısının 200 milyona ulaştığını açıkladı.
Turkcell’in dijital servisleriyle ilgili stratejilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet veriyoruz. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.
Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için çalıştıklarını belirten Tansuğ, “Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız” diye konuştu.
‘ANTARKTİKA’DA BİLE KULLANICIMIZ VAR’
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen tüm dijital servislere turkiyeninuygulamalari.com adresinden erişilebildiğini hatırlatan Tansuğ, “Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1440 dakikasını dolduracak servislerle varız” dedi.
Dijital servislerle ilgili güncel rakamları da paylaşan Tansuğ, şunları söyledi:
“Şu ana kadar toplam uygulama indirme sayımız 200 milyona yaklaştı. İletişim ve yaşam platformumuz BiP şu anda Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderimi gerçekleşiyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcımız var. Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak büyüklüğe erişti. Müzik platformumuz fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyar, Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon, TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi de 85 dakikaya ulaştı. En fazla 4K kanal bugün TV+’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı.”
YAANİ’YE E-POSTA VE ASİSTAN EKLENECEK
Dijital servislerine yakın zamanda getirecekleri yenilikleri de paylaşan Tansuğ, şu bilgileri verdi:
“Önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Müzik platformu fizy; dünyada gittikçe daha çok ilgi gören yaygınlaşmaya başlayan podcast’lere yer verecek. Yaani’nin bir sonraki yeniliği ise YaaniMail, ardından da YaaniAsistan gelecek. TV+ ise yıl sonuna kadar kullanıcılarına farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak.”
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