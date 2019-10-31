Mobil iletişimde 5G’ye yönelik çalışmalarına devam eden Turkcell, Huawei ile birlikte Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nu 5G’ye hazır hale getirdi.

Spor etkinliklerinin günümüzde 5G’nin en yoğun ve tercih edilen kullanım senaryolarından biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “5G’nin getireceği dijitalleşme tüm sektörleri dönüştürecek ve bu sektörler vasıtasıyla da son kullanıcılara erişerek topluma fayda sağlayacak. Bu nedenle 5G aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor” dedi.

5G’nin olumlu etkileyeceği sektörlerden birinin spor endüstrisi olacağını belirten Sezgin, “5G ile birlikte spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken sahalarda da izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak” diye konuştu.

AR VE VR DESTEĞİ DE GELECEK

Verilen bilgiye göre 5G’nin yüksek data hızı ile hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G’nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olabilecek. 5G’nin artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile birleştirilmesiyle, kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre taraftarın önündeki ekranda takip ettiği oyuncunun bilgileri ve maç istatistikleri anında görüntülenebilecek. Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde, taraftarlar maçı sahanın içerisindeymiş gibi deneyimleyebilecek.